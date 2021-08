Cristiano Ronaldo, a signé un contrat de deux ans avec le club de football anglais Manchester United, a annoncé mardi le service de presse du club dans un communiqué. « Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo pour un contrat de deux ans avec une option de prolongation d’un an, sous réserve d’une autorisation internationale », a indiqué le communiqué.

D’après le communiqué publié sur le site officiel de Manchester United, « Cristiano, quintuple vainqueur du Ballon D’or, a jusqu’à présent remporté plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont cinq titres de l’UEFA Champions League, quatre FIFA Club World Coupes, sept titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, et le championnat d’Europe de l’UEFA pour son Portugal natal ».

“Je suis absolument ravi qu’il revienne”

Ronaldo a rejoint Manchester United après avoir joué pour la Juventus depuis 2018. Il a inscrit 101 buts et 22 passes décisives lors de ses 134 matches avec le club italien. Jouant pour la Juventus, Ronaldo est également le double vainqueur des championnats d’Italie ainsi que le vainqueur des tournois de la Coupe d‘Italie et de la Supercoupe d’Italie. Le célèbre footballeur portugais a joué dans le passé pour Manchester United, entre 2003 et 2009. Pendant cette période, il a marqué 118 buts et enregistré 69 passes décisives lors de ses 292 matches avec le club anglais. Le service de presse du Manchester United a également cité Ronaldo dans le communiqué.

« Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j’ai été submergé par tous les messages que j’ai reçus depuis l’annonce de vendredi », a confié le joueur. « J’ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans », a poursuivi Ronaldo espérant avoir une saison réussie. « Le retour de Ronaldo démontre l’attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu’il revienne là où tout a commencé », a commenté Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur-chef de Manchester United.