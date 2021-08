Manchester United a confirmé ce vendredi que Cristiano Ronaldo ferait un retour sensationnel à Old Trafford après avoir convenu d’un montant avec la Juventus pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Ronaldo devrait signer un accord de deux ans sous réserve d’obtenir un visa et de passer un examen médical, United ayant accepté de payer un montant initial de 20 millions d’euros au club italien et près de 3 millions d’euros de bonus. Manchester City avait semblé la destination la plus probable pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or jusqu’à vendredi matin.

Toutefois, après un tourbillon de 48 heures qui a vu l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, s’entretenir mercredi avec des responsables de la Juventus à Turin sur un éventuel transfert au stade Etihad, City a confirmé vendredi midi qu’ils n’étaient plus intéressés. Il est ensuite apparu que Mendes avait également eu des entretiens avec United avant une déclaration de leur part quelques heures plus tard, puis a confirmé qu’ils avaient conclu un accord avec la Juventus pour resigner le joueur qui a rejoint le Sporting Lisbonne à l’adolescence et a passé six saisons à Old Trafford avant de déménager à Madrid en 2009.

“Il s’en va et la vie continue”

« Manchester United est ravi de confirmer que le club a conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d’un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux », a écrit le club. Du côté de la Juventus, le coach ne semble pas être déçu du départ de l’attaquant. « Je ne suis absolument pas déçu, car Cristiano a pris sa propre décision. Il était ici pendant trois ans, il a apporté sa contribution, il s’est mis à la disposition de la Juventus, et maintenant il s’en va et la vie continue », a déclaré Allegri.

Cristiano, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a jusqu’à présent remporté plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont cinq titres de l’UEFA Champions League, quatre Coupes du monde des clubs de la Fifa, sept titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, et le Championnat d’Europe pour son Portugal natal. Lors de son premier passage à Manchester United, il a marqué 118 buts en 292 matchs.