En pleine pandémie du Covid-19, l’utilisation des cryptomonnaies a connu un boom. C’est pendant cette période que le Bitcoin par exemple a connu ses plus hauts sommets avant de dégringoler brutalement. En dépit de plusieurs paramètres qui font que les cryptomonnaies sont volatiles, ces monnaies numériques ont beaucoup la côte ces dernières semaines.

C’est aussi pendant la période de crise sanitaire que les plateformes d’échanges ont connu les plus grosses pertes. Il y a quelques jours, nous annonçons que des hackers avaient volé près de 512 M € à une société de transferts. Le hacker qui était à la base de cette grosse opération a quelques jours plus tard commencé à restituer des millions de dollars subtilisés. La société victime Poly Network lui a offert 500.000$. Ce vendredi, c’est une autre affaire de vol de cryptomonnaies qui fait le tour de la toile.

Selon l’entreprise Elliptic dont le siège est à Londres, “un peu plus de 97 millions de dollars en cryptomonnaies ont été réceptionnés sur des comptes identifiés par Liquid comme appartenant au voleur“. Ce vendredi, nous apprenons que la société installée au Japon plus précisément à Tokyo et qui gère la plateforme tenter de retrouver les fonds volés. Hier jeudi, elle disait avoir “détecté un accès non autorisé à certains des portefeuilles de cryptomonnaies gérés par Liquid“