La Fédération béninoise de cyclisme appuyée par son partenaire, la SOBEBRA a organisé l’édition 2021 du championnat national de la discipline. La compétition a démarré ce vendredi 13 août 2021 à Savalou par la course en ligne. Yvette Vidognonlonhoué (une première) chez les dames et Bashiki Abdoul chez les hommes sont champions du Bénin 2021 de la course sur 35Km et 125 Km (en ligne) respectivement chez les dames et hommes, en marge du championnat national de cyclisme édition 2021.

Les champions 2021 du Bénin dames et hommes de la course en ligne sont connus. C’est à l’issue de la compétition qui s’est déroulé ce vendredi à Savalou. Les dames ont parcouru une distance de 35 km. Et c’est Yvette Vidognonlonhoué qui franchi en premier la ligne d’arrivée après 12mn 24s, avec une vitesse moyenne de 26,79km/h. En l’absence de sa grande sœur Chantale Vidognonlonhoué (intouchable), elle s’offre le titre de champion 2021 sur cette épreuve. Elle n’a pas caché son plaisir, pour une première victoire nationale. « Au début de la course j’ai tenté de gérer, mais après j’ai mis le turbo et plus personne ne m’a rattrapé », a-t-elle confié. Elle poursuit : « Je crois que, maintenant que je suis championne, le travail doit continuer. Je dois bien travailler ».

Chez les hommes, Abdoul Bashiki a tenu son rang. Avec l’expérience emmagasinée au cours des différentes compétitions, il a couru les 125 Km en 2h50mn3″, avec une vitesse moyenne de 44,10 Km/h. Il conserve son titre conquis depuis 2019. « Il y avait de l’adversité et c’est bon pour le niveau du vélo béninois. », a reconnu le champion. « Le vélo béninois est en plein essor. Le niveau de la course n’est pas mal. Les nouveaux ont compris qu’il leur faudra travailler davantage, pour taper dans l’œil du sélectionneur. Félicitations aux coureurs de la Donga qui ont devancé certains coureurs plus expérimentés », a confié un ancien coureur. la compétition se poursuit ce samedi 14 août avec la course contre la montre.

Classement Dames (35 Km)

1ère – Yvette Vidognonlonhoué (Hirondelle)

2e – Josiane Vidognonlonhoué (Zoum-Zoum)

3e – Dassi Isabelle (Glazoué)

Classement Hommes (125 Km)

1er – Abdoul Bashiki (Pantheres; 2h50’3″)

2e – Romuald Soudji (Guépards, 2h50’5″)

3e – Tairou Illyassoum ( Donga, 2h51′ 35″)

4e – Yacoubou Alassane ( Donga, 2h51′ 35″)

5e – Sowou Remi ( Turbo, 2h51′ 35″)

6e – Kpoha Robert ( Espoir, 2h51′ 35″)

7e – Houeto Emile ( Sas, 2h51′ 38″)

8e – Kinnouhezan Honoré ( Safi, 2h54′ 11″)