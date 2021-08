En réponse aux prédateurs qui deviennent de plus en plus nombreux, certains animaux se déguisent afin de se fondre dans leur environnement. Parmi ces animaux, figure l’éléphant qui est en proie au braconnage à raison de sa défense, l’ivoire. Depuis un certain nombre d’années, des scientifiques ont commencé par constater l’absence de la défense chez bon nombre d’éléphants, ce qui serait une réponse des animaux à la pression qu’ils subissent de la part des braconniers pour ne plus être une proie.

Les éléphants sont ciblés pour leurs défenses, dont certains disent qu’elles ont des pouvoirs réparateurs ou de guérison. Bien qu’ayant imposé une interdiction fin 2017, la Chine est l’un des pays où l’ivoire est toujours plus recherché. Parfois il vaut même plus que l’or. L’ivoire est présenté non seulement comme un remède contre de nombreuses maladies, mais aussi comme un moyen d’augmenter la virilité, la force et la fertilité. Dans de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie, les défenses d’éléphants sont toujours vendues pour une somme d’argent considérable.

La nature a pris la défense des éléphants

Toutefois, il semble que la nature a pris sur elle-même la défense des animaux. De plus en plus d’éléphants naissent sans défense d’après des études parues dans National Geographic. Selon National Geographic, les scientifiques du Mozambique cherchent depuis un moment de comprendre la génétique des éléphants nés sans défenses, ainsi que le résultat du trait. Auparavant, entre 2% et 4% de tous les éléphants femelles au Mozambique n’avaient pas de défenses, mais ce chiffre a maintenant grimpé à près d’un tiers de la population d’éléphants femelles.

Selon Joyce Poole, experte en comportement des éléphants et exploratrice à National Geographic, la chasse a donné aux éléphants qui ne faisaient pas pousser de défenses un avantage biologique à Gorongosa, car les braconniers se concentrent sur les éléphants avec des défenses et épargnent ceux qui n’en ont pas. Au début des années 2000, 98% des quelque deux cents éléphants femelles n’avaient pas de défenses. Comme l’écrivent les scientifiques, il s’agit d’une preuve claire de la pression exercée par la chasse et de la façon dont elle peut désormais affecter une population, entraînant d’incroyables adaptations évolutives.

Un braconnier tué par les éléphants

Dans une nouvelle étude dont les résultats n’ont pas encore été publiée, Poole indique que sur 200 femelles adultes connues du parc, 51 % d’entre eux, ayant survécu à la guerre et âgées de 25 ans minimum, sont dépourvues de défenses. Le même constat a été effectué auprès de 32 % des femelles qui sont nées après la guerre. Par ailleurs, les éléphants semblent également avoir développé une autre forme de défense pour se protéger contre les braconniers. Il y a quelques mois, le parc Kruge en Afrique du Sud a rapporté un incident un peu étrange. Un homme a été retrouvé mort dans le parc après que les éléphants l’ont mortellement piétiné. D’après les gardiens du parc, le corps serait celui d’un braconnier qui a rencontré la colère des éléphants à qui il voulait arracher de l’ivoire.