L’intervention du professeur Didier Raoult sur le plateau de « Touche pas à mon poste » aura plutôt été assez musclée ce lundi 30 août. Depuis le Gabon où l’infectiologue français séjourne, il a en effet répondu à l’appel de Cyril Hanouna pour intervenir dans son émission. Mais le professeur « chloroquine » n’aura pas été vraiment tendre dans ses mots ayant précédé l’interview.

Visiblement exaspéré par le débat qui se menait sur le plateau, il lance : « Je parle pas avec les dingues ». « Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous (…) vous prenez un rendez-vous chez elle mais moi je ne parle pas avec des excités comme ça, je ne le fais pas », a-t-il par la suite poursuivi dans son intervention. Il a lancé un troisième avertissement à l’animateur avant de commencer véritablement le débat. « Parlez-moi avec respect et sans m’insulter et sans vous exciter », a-t-il martelé.

Didier Raoult à la retraite

Rappelons que le scientifique est connu pour son franc-parler et pour avoir proposé le traitement relatif à l’association de l’azithromycine et de la chloroquine pour traiter le covid-19. Sa demande de vacation ayant été rejetée, le sexagénaire ne fera plus partie d’Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille.