Le ministère indonésien des Affaires étrangères s’est excusé jeudi pour les mauvais traitements infligés à un diplomate nigérian et a annoncé qu’il avait ouvert une enquête formelle sur l’incident. Le Nigeria a rappelé plus tôt cette semaine son ambassadeur en Indonésie et a convoqué l’ambassadeur d’Indonésie à Abuja pour des entretiens après qu’une vidéo divulguée de l’incident de samedi est devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité l’indignation.

La vidéo montre trois agents de l’immigration indonésienne épinglant le diplomate, dont le nom n’a pas été dévoilé, sur le siège arrière d’un véhicule en mouvement. Un agent de l’immigration tient le bras du diplomate et un autre lui pousse la tête alors que l’homme crie « Je ne peux pas respirer » et « mon cou, mon cou ». Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faizasyah, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu plusieurs réunions avec des responsables nigérians depuis l’incident, y compris des discussions avec l’ambassadeur à Jakarta mercredi.

Un incident isolé

« Le ministère des Affaires étrangères regrette l’incident du 7 août », a déclaré Faizasyah. « Il s’agit d’un incident isolé, et n’est en aucun cas lié à l’engagement du gouvernement indonésien à s’acquitter de ses obligations en tant que pays hôte ou conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques » a-t-il ajouté. Il a déclaré que l’incident avait fait l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, qui supervise les autorités de l’immigration, mais n’a donné aucun détail sur les résultats.

Un acte flagrant de délinquance internationale

Mardi, le Nigeria avait publié une déclaration exprimant son « indignation » face à l’incident, affirmant que le gouvernement « condamne dans les termes les plus forts ce qui est, en fait, un acte flagrant de délinquance internationale ». Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait convoqué l’ambassadeur indonésien pour « manifester vivement » et avait rappelé son ambassadeur en Indonésie pour des consultations, « y compris un examen des relations bilatérales ».

Selon les autorités indonésiennes, le diplomate a été arrêté par des agents de l’immigration après avoir reçu un renseignement concernant un groupe de ressortissants étrangers dont les permis de séjour avaient expiré. Le diplomate n’aurait pas coopéré et a refusé de remettre ses documents lorsqu’il a été confronté dans le hall d’un immeuble.