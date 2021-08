Donald Trump, l’ex-président américain continue de faire parler de lui même après son départ de la Maison-Blanche. Omniprésent dans les médias et sur les réseaux sociaux au cours de sa présidence, le magnat de l’immobilier devient 45è Président des Etats-Unis n’a pas toujours fait l’unanimité avec ses décisions. Ses derniers jours à la Maison-Blanche ont été tendues et c’est pendant cette période il a été le plus critiqué.

Banni de plusieurs plateformes de réseaux sociaux, l’ex-Président Trump est toujours sous le feu des projecteurs et fait tout pour ne pas se faire oublier. Il pourrait d’ailleurs revenir au devant de la scène et il l’a laissé entendre le jour de son départ de la Maison-Blanche à travers ces mots : “Je reviendrai d’une manière ou d’une autre”.

82 millions $ levés

Si le parti Républicain est sorti divisé des élections présidentielles au terme desquelles le challenger du magnat de l’immobilier a été déclaré vainqueur, il n’en demeure pas moins vrai que l’ex-Président Trump a toujours une bonne base de supporters. Et ces derniers le lui rendent bien. Selon nos recoupements d’informations, les comités politiques de l’ex-Président Donald Trump ont réussi à lever plus de 82 millions $ selon des informations rendues publiques hier. C’est le Washington Post qui a révélé l’information.