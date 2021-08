Le dixième album studio du célèbre rappeur américain Kanye West a finalement été lancé ce dimanche 29 août. L’album titré « Donda » du nom de la mère du rappeur décédée en 2007 contient 27 morceaux. Il traite de plusieurs thématiques telles que la religion, son divorce avec la star de téléréalité Kim Kardashian et bien d’autres choses. L’œuvre aura à plusieurs reprises été modifiée au cours des grandes séances d’écoute publiques organisées à Atlanta, Las Vegas et Chicago.

Plusieurs stars présentes

On retient que ce lancement aura enregistré la présence de plusieurs stars de la musique américaine. Les organisateurs n’auront tout de même pas tenu compte des déboires de certains invités avec la justice. En plus de Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ou Lil Baby, des artistes qui nourrissent un peu la presse à scandale ont marqué leur présence. Il s’agit du chanteur américain Marylin Manson, du rappeur DaBaby.

Lancé sans l’accord de West?

Il y a également Chris Brown qui a été condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna. Mais ce dernier est intervenu sur ce projet de Kanye West comme compositeur et parolier sur le morceau « New Again ». Notons que quelques heures après le lancement, le rappeur a accusé son label d’avoir procédé à la publication sans son accord. « Universal a sorti mon album sans mon accord et a retiré Jail 2 (l’une des pistes, NDLR) du disque », a-t-il laissé lire sur Instagram.

De grands moyens déployés

Ces accusations interviennent alors que le rappeur avait reporté à plusieurs reprises le lancement de ce dixième album. Il avait mis les grands moyens pour la circonstance. Il a notamment réservé le Mercedes-Benz Stadium, situé à Atlanta dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis. D’après la journaliste Karyn Greer, la réservation couterait 1 million de dollars par jour.