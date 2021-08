Après la première audience du procès Joël Aïvo du 15 juillet dernier, le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a donné son verdict ce jeudi 5 août 2021. Cette cour d’exception devait se prononcer sur deux demandes faites par le ministère public et sur une demande faite par les avocats de la défense.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est prononcée sur le dossier Aïvo. Elle devait se prononcer sur deux demandes faites par le ministère public représenté par le procureur spécial, Mario Métonou lors de l’audience du 15 juillet dernier dans le dossier du candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021. Le ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction. Lors de l’audience de ce jour, le juge Guillaume Laly s’est rangé du côté du procureur spécial.

La Cour s’est effectivement déclarée incompétente. Mieux, elle renvoie le dossier en instruction. Cette Cour d’exception s’est aussi prononcée sur la demande de liberté provisoire du professeur Aïvo formulée par ses avocats. Elle a rejeté la demande. Et donc, Aïvo et ses co-accusés retournent en prison. Ils sont poursuivis pour des faits de blanchiment de capitaux, et de complot contre l’Autorité de l’Etat.