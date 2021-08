Le Bénin veut s’inspirer de l’expérience ivoirienne en matière de droits de l’homme. A cet effet, la Commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh) a envoyé une délégation en Côte d’ivoire. Elle séjourne depuis le dimanche 08 août à Abidjan. Hier lundi, les membres de cette délégation étaient dans les locaux du Cndh, l’institution sœur de la Côte d’ivoire. Ils ont pu assister à la cérémonie des couleurs. Ensuite, il y a eu des échanges avec le personnel du Cndh.

La vice-présidente de la commission béninoise des droits de l’homme qui conduit la délégation ne fait pas mystère du but visé par ce déplacement en terre ivoirienne. « Nous sommes en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une visite d’immersion. Nous sommes venus voir dans quelle mesure porter la commission béninoise des droits de l’homme à un niveau élevé. Elle est née, il y a bientôt trois ans et l’accréditation au statut A, constitue une préoccupation pour nous. La Côte d’Ivoire étant déjà en avance sur ce point, il est important que nous puissions partager les expériences avec la Côte d’Ivoire pour voir ce qu’il faut améliorer » a déclaré la vice-présidente du Cbdh, Sidikatou Adamon Bissirou.

“C’est une très bonne pratique“

Il faut dire que le statut A accordé aux commissions des droits de l’homme prouve qu’elles remplissent les conditions d’indépendance et de pluralisme, exercent le mandat de protection et de promotion des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, régissant les institutions nationales des droits de l’homme (INDH). Au programme de la délégation béninoise en terre ivoirienne, il est aussi prévu la visite de deux commissions régionales des droits de l’homme. Il s’agit de la commission des Grands ponts à Dabou et celle du sud Comoé à Aboisso. En voilà aussi une expérience que le CNDH de la Côte d’Ivoire partagera avec la délégation béninoise.

En effet, il y a dans le pays d’Alassane Ouattara 31 commissions régionales des droits de l’homme dans les 31 régions. « C’est une très bonne pratique que nous sommes venus voir afin d’être orienté progressivement et ce dans l’intérêt des populations, car les informations vont venir facilement de la base pour le niveau national » apprécie déjà Sidikatou Adamon Bissirou. Pour rappel, le CBDH est dirigée par Isidore Clément Capo Chichi.