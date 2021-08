Nombreux sont aujourd’hui ceux qui envisagent d’ouvrir une boutique en ligne. Chose normale lorsqu’on sait qu’en 2019, ils étaient plus 38 millions de consommateurs à commander en ligne rien qu’en France. Les ventes sur internet ont d’ailleurs passé la barre des 100 milliards d’euros la même année. Il s’agit donc d’une opportunité lucrative pour les jeunes entrepreneurs. Si vous souhaitez créer votre propre boutique en ligne, voici comment procéder.

Posez-vous les bonnes questions et définissez vos besoins

Le tout ne suffit pas d’ouvrir une boutique sur internet et d’y proposer des produits à vendre. Plusieurs étapes sont à évacuer avant cela, et il faut se poser les bonnes questions : quel budget de départ êtes-vous prêt à consacrer à votre nouveau projet ? Êtes-vous capable de gérer le stockage vous-même ? Combien de temps pourrez-vous y consacrer ? Quelles sont vos propres compétences commerciales ? Les réponses à ces questions vous permettront de mettre en place un projet viable. Après, vous pourrez maintenant définir vos besoins : faudra-t-il une équipe pour vous accompagner ? Quels types de produits allez-vous vendre ? Etc.

Choisissez un nom de domaine puis optez pour une solution de sites marchands

Prêt à mettre en œuvre votre projet ? Choisissez un nom de domaine pour votre future plateforme e-commerce. Optez de préférence pour un nom simple, mais percutant, car il s’agit de votre identité en ligne ; celle que tout le monde retiendra. Trouvez ensuite un hébergeur fiable, vérifiez la disponibilité du domaine et ça y est.

Pour la construction de votre boutique en ligne, optez pour un outil adapté qui vous permettra de gérer votre boutique en toute simplicité. Vous avez le choix entre Shopify, Prestashop ou encore Wix, très pratiques pour créer un site marchand. Vous pouvez lire ici des avis sur Wix.

Préparez un business plan

Encore appelé cahier des charges, le business plan vous aidera à définir et à noter toutes les phases de votre projet de commerce. Ce sera un repère pour améliorer votre site et bien le gérer.

Enclenchez les démarches administratives

Il vous faut à cette étape, choisir la forme juridique de votre boutique et vous faire enregistrer. Étant une initiative commerciale votre boutique doit se conformer aux normes en vigueur et être reconnue juridiquement par les autorités compétentes. Optez pour le statut juridique qui vous convient et faites-vous enregistrer auprès de l’INSEE. Vous obtiendrez ainsi un numéro d’immatriculation SIRET, preuve de votre reconnaissance légale.

Pour en savoir plus sur les démarches entrant dans le cadre de la création de votre boutique en ligne, rendez-vous sur le site du gouvernement.

Signez un contrat avec La Poste ou un autre transporteur

Qui dit boutique en ligne dit livraison à domicile. Pour un début, c’est généralement La Poste qui constitue l’option la plus adaptée. Négociez votre contrat avec l’institution ou, si vous en avez les moyens, tournez-vous vers des options privées comme Exapaq ou DHL.

Notez qu’il s’agit ici des étapes fondamentales indispensables à la création de votre boutique en ligne. Il vous faudra en outre, éditer des fiches produits, élaborer les mentions légales et conditions générales, promouvoir votre site, etc. Faites-vous accompagner d’un connaisseur si besoin.