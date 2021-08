Au milieu de la pandémie du coronavirus où les populations africaines traînent à se faire vacciner, la Côte d’Ivoire a encore lancé la vaccination contre Ebola d’après le ministère ivoirien de la santé. La campagne de vaccination qui a débuté ce lundi 16 août intervient après que le pays a enregistré son premier cas connu de la maladie depuis 1994. D’après des responsables du ministère de la Santé, les proches du premier cas qui a été détecté, de même que les agents de santé seront vaccinés dès l’après-midi de ce lundi.

5.000 doses du vaccin Ebola ont été envoyées de Guinée et vont servir à la vaccination. Des agents de santé avaient indiqué que des groupes ciblés ont commencé déjà à être vaccinés depuis dimanche. La Guinéenne de 18 ans actuellement en traitement à Abidjan était arrivée jeudi en bus, et a été testée positive au virus Ebola, faisant craindre que d’autres personnes aient pu être infectées au cours de son voyage. Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils ne savaient pas immédiatement si le cas était lié à une épidémie plus tôt cette année en Guinée voisine, qui avait été déclarée terminée à la mi-juin.

Une enquête plus approfondie

Le ministre ivoirien de la Santé, Pierre N’Gou Demba, a déclaré que la femme avait été testée positive le lendemain, « et a été diagnostiquée et traitée immédiatement par nos services de santé ». Pour le moment, on ne sait pas si d’autres étaient tombé malade d’Ebola en Guinée. Le virus se transmet en entrant en contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou du matériel contaminé. Cependant, les premiers symptômes, de la fièvre et des douleurs musculaires ressemblent à d’autres maladies courantes comme le paludisme.

« Une enquête plus approfondie et un séquençage génomique permettront d’identifier la souche et de déterminer s’il existe un lien entre les deux épidémies », a déclaré samedi l’OMS. « Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d’habitants », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. « Cependant, une grande partie de l’expertise mondiale dans la lutte contre Ebola est ici sur le continent et la Côte d’Ivoire peut tirer parti de cette expérience », a-t-elle ajouté.