En Zambie, les élections présidentielles ont eu lieu jeudi. L’un des deux candidats pour être qualifié de vainqueur doit recueillir plus de 50% des suffrages exprimés et éviter un second tour de scrutin. Deux candidats sont en lice, le président sortant, Edgar Lungu, et Hakainde Hichilema, un homme d’affaires, chef de l’opposition. Déjà dans le week-end, les tendances étaient à l’avantage de l’opposant sur plus de 100 des 156 circonscriptions du pays. Ce Lundi, la commission électorale lors de la publication des résultats annonçait officiellement la victoire de Hakainde Hichilema. Une victoire longtemps attendu par les partisans de cet opposant de longue date.

Hakainde Hichilema président de la Zambie

Le chef de l’opposition Hakainde Hichilema a battu le président sortant Edgar Lungu à l’élection présidentielle de Zambie, a annoncé lundi la commission électorale zambienne, des résultats définitifs de 156 circonscriptions, à l’exception d’une. Dans le décompte final, Hichilema a obtenu 2 810 777 voix tandis que Lungu était à la deuxième place avec 1 814 201 voix, sur 7 millions d’électeurs inscrits. Hakainde Hichilema, un homme d’affaires de 59 ans, a brigué la présidence pour la sixième fois.

L’homme d’affaires a perdu de justesse deux élections précédentes contre Lungu en 2015 et 2016. En 2016d’ailleurs, Edgar Lungu a gagné avec une marge de seulement 100 000 voix. « Je déclare donc que Hichilema est président de la Zambie », a déclaré ce lundi, le président de la commission électorale, Esau Chulu, devant un centre de résultats bondé dans la capitale Lusaka. Une victoire pourtant que le président sortant Edgar lungu, a d’abord contesté. En effet, il y a quelques jours, le président Lungu a signalé qu’il pourrait ne pas accepter la défaite.

Selon le président zambien sortant les élections n’avaient pas été libres et équitables dans trois provinces considérées comme des bastions de l’opposition. Edgar Lungu avait fait état de « violence et de meurtres de quelques-uns de ses partisans », commis prétendument par des membres de l’opposition. Mais aussi des agents de vote du parti au pouvoir avaient été brutalisés et chassés des bureaux de vote, laissant les votes de son parti, « sans protection ». Cependant son discours de concession est toujours attendu.