L’arrestation de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma le mois dernier a déclenché des pillages et des violences dans les deux provinces les plus peuplées du pays au milieu d’une vague record d’infections au Covid-19. Le président actuel Cyril Ramaphosa a déclaré que les troubles étaient le résultat d’une « campagne orchestrée pour déclencher une insurrection contre l’ordre constitutionnel sud-africain ». Le fait est, que des décès ont eu lieu, et le nombre de morts est passé à 212, a déclaré le gouvernement. Il y a quelques jours, le mannequin britannique en Afrique du Sud a suscité la controverse lorsqu’elle a pointé du doigt l’ancien président Jacob Zuma et souligné que « le statu quo actuel de la nation dirigée par Cyril Ramaphosa n’est pas l’Afrique du Sud à laquelle elle a été présentée ».

« Ce n’est pas l’Afrique du sud dont je me souviens »

La femme de 51 ans a toujours été une grande admiratrice de l’ancien président Nelson Mandela. Une rencontre rapprochée a eu lieu en 1990, alors qu’elle vivait à New York à l’époque. Campbell a acheté des billets pour assister à une réception organisée par Robert De Niro, Eddy Murphy et Little Steven pour Mandela et son épouse de l’époque, Winnie. Sa toute première rencontre en face à face a eu lieu en 1994, lorsque Campbell a jugé le concours Miss Monde en Afrique du Sud. La vision de Campbell de l’Afrique du Sud était largement influencée par les idéaux de Mandela.

Récemment dans une publication sur Instagram, après les grosse émeutes en Afrique du Sud, l’ancienne top model écrivait : « Ce n’est pas l’Afrique du Sud dont je me souviens et pour laquelle des millions de Sud-Africains se sont battus. L’Afrique du Sud qui a vaincu l’apartheid a montré au monde que le changement était possible ». Et le top model s’adressant à Jacob Zuma d’écrire : « Vous avez parlé de la primauté du droit et de la constitution sud-africaine (alors qu’il était au pouvoir ndlr) comme quelque chose qui devrait s’appliquer à tout le monde. Pourtant, vous avez défié les tribunaux et avez été condamné à 15 mois de prison ».

Mais Campbell allait plus loin : « Si vous vous considérez toujours comme un leader, alors s’il vous plaît, agissez et assumez la responsabilité en tant que tel. Acceptez de terminer votre comparution devant la commission de capture de l’État et vous aurez également vos jours devant les tribunaux pour contester les accusations de corruption qui vous sont reprochées. Mettez la nation d’abord. LA PAIX EN AFRIQUE DU SUD ». Une sortie qui a valu à la femme britannique des critiques en Afrique du sud. Notamment de la part de la fille de l’ancien chef d’état, Jabu Zuma qui dans une lettre publiée sur twitter a déclaré qu’elle ne savait rien de l’histoire de l’Afrique du Sud ou des sacrifices consentis par son père envers la démocratie du pays.

Grace teaches us that with old age comes wisdom #NaomiCampbell obviously missed that class. https://t.co/m9qOTGmlpj — Lindie Langa (@AwaitedOne1) July 30, 2021