Kim Scott, l’ex-femme d’Eminem avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide, a rapporté le magazine TMZ. Rapportant des sources policières, le magazine a indiqué que la police et les secours avaient répondu à l’appel d’une personne suicidaire au domicile de Kim dans le Michigan le 30 juillet. A l’arrivée des forces de l’ordre et des secours, elle aurait été sur la défensive et a finalement été retenue. Ses mouvements violents avaient fait que les ambulanciers paramédicaux n’avaient même pas pu vérifier ses signes vitaux.

D’après TMZ, des sources ont indiqué qu’il est apparu que Kim s’était coupée, car elle avait plusieurs petites lacérations à l’arrière de la jambe et une bonne quantité de sang était sur le sol. Kim a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une évaluation médicale et psychologique. Par ailleurs, elle est maintenant de retour à la maison et est convalescence. On ne sait pas si elle reçoit des soins supplémentaires. Le rappeur et son ex s’étaient mariés en 1999 et ont divorcé en 2001, et se sont brièvement remariés pendant quelques mois en 2006 avant de se séparer à nouveau, mais ont accepté de partager la garde de leur fille Hailie Jade.

”Nous sommes vraiment proches”

Kim avait déjà tenté de se suicider en octobre 2015. Elle avait déclaré à l’époque à la chaîne 955 de Detroit : « Je ne m’attendais pas à m’en sortir vivante. Je me suis excusé énormément. Je ne m’attendais même pas à y arriver, et j’ai dit [à la police] que j’avais essayé de le faire exprès. » Saluant Eminem pour son aide après l’overdose, elle avait déclaré qu’il l’a vraiment soutenu. « Nous sommes vraiment proches ».