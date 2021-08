Les relations entre l’ancien président français François Hollande et son successeur Emmanuel Macron n’ont pas toujours été bonnes, surtout après que ce dernier soit devenu locataire de l’Elysée en 2017. A ce sujet, la presse a plusieurs fois fait cas d’un François Hollande trahi par Emmanuel Macron, alors que ce dernier était ministre de l’économie de l’ex-président. Ces informations ont été confirmées par l’ancien conseiller communication de François Hollande, Gaspard Gantzer.

« Hollande dit, ‘je lui ai tout donné, il m’a trahi’ »

Ce dernier s’est, en effet, confié à la journaliste Gaël Tchakaloff dans son livre Tant qu’on est tous les deux, sur l’actuel couple présidentiel français. D’après l’ancien conseiller de François Hollande, les relations entre ce dernier et Emmanuel Macron sont au point mort. « Il n’y a plus aucune relation entre Hollande et Macron, je pense que Macron l’a trahi mais cela ne fait pas de lui un enc*l*. Hollande dit, ‘je lui ai tout donné, il m’a trahi’. Emmanuel dit, “il est venu me chercher, je ne lui ai rien demandé’. Mais la réalité, c’est qu’Hollande a donné sa confiance à un gars, à plusieurs reprises, et que dès septembre 2015, ce gars se prépare à la présidentielle, parce qu’il veut être président de la République depuis toujours » a estimé Gaspard Gantzer.

Notons que l’ex-conseiller de François Hollande n’a pas manqué de souligner que la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2017, l’a surprise. « Moi, j’ai un problème avec sa victoire, je ne pensais pas qu’il gagnerait. Le connaissant, quand il a commencé à se faire passer pour le patron de la “start-up nation” alors que le mec a eu un computer en 2014, pour le président de la “new generation” tandis qu’il n’est jamais allé en boîte de nuit de sa vie, qu’il a eu la vie qu’on a à quarante ans quand il en avait vingt-cinq,(…) c’est pas qu’il est normal, c’est qu’il est straight… » a-t-il notamment déclaré.