La vice-présidente américaine Kamala Harris a profité de la tournée qu’elle a entamée en Asie pour dénoncer l’hégémonie de la Chine dans la région. La femme politique américaine a notamment tiré à boulets rouges sur Pékin et a profité de l’occasion pour remettre en confiance les alliés asiatiques des Etats-Unis. Pour la vice-présidente américaine, son pays reste uni avec ses alliés sur le continent face aux agissements de la Chine.

“Les Etats-Unis sont unis avec nos alliés”

« Pékin continue d’exercer des pressions, à intimider et avoir des revendications sur l’essentiel de la mer de Chine méridionale. Les actes de Pékin sapent l’ordre international basé sur le droit et menacent la souveraineté des nations. », a notamment déclaré la collaboratrice de Joe Biden ce mardi au cours de sa tournée. « Les Etats-Unis sont unis avec nos alliés et partenaires devant ces menaces », a poursuivi Kamala Harris.

La crédibilité du soutien des USA remis en cause

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la crédibilité du soutien des Etats-Unis fait débat sur le continent. Le retrait américain de l’Afghanistan a également renforcé cette méfiance. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan sont en effet autant de pays qui sont menacés par la Chine. « Notre engagement en Asie du Sud-Est et dans l’Indo-Pacifique n’est pas dirigé contre un pays quel qu’il soit, et ne force personne à choisir entre les pays », a tenu à marteler la vice-présidente américaine Kamala Harris.