C’est une exclusivité qui aura lieu sur le plus grand réseau social au monde, Facebook. En effet, la plateforme diffusera au cours du mois de septembre prochain, le tout premier film payant. Ce dernier est l’avant-première d’un documentaire intitulé, The Outsider, qui traite des attentats du 11 septembre 2001 et porte sur la construction du musée dédié au tragique évènement.

Il sera aussi diffusé en France

Pour regarder ledit documentaire, les internautes devront s’acquitter d’une somme de 3,99 dollars, selon la société de diffusion Abramorama. Pour ce tarif assez bas, l’un des deux réalisateurs, Steven Rosenbaum, a justifié ce choix par le fait que l’objectif est de rendre le film accessible, dans le but de faire venir un large public. Notons que le documentaire sera diffusé sur Facebook Live, en direct, le 19 août 2021 aux Etats-Unis. Il sera aussi diffusé en France, à deux heures du matin, le jour suivant. Selon le distributeur de The Outsider, le fait de diffuser le documentaire sur Facebook permet de susciter un intérêt vis-à-vis de la question. « Auparavant, nous aurions dû trouver un distributeur international pour conclure des accords de diffusion locaux pour ce film. Une fois passée les grands marchés anglophones, cela n’aurait pas valu la peine. Sans Facebook, tous les marchés de petite et moyenne taille n’auraient jamais vu ce film » a-t-il fait savoir.

Pour rappel, le réseau social s’est engagé à ne pas prélever de parts issus des revenus des créateurs indépendants, durant encore deux années. En outre, ce n’est pas la première fois que Facebook diffuse des programmes. En effet, le réseau social avait autrefois diffusé plusieurs émissions exclusives en streaming ainsi que des évènements payants en direct.