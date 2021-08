Le maire de la commune de Copargo Ignace Ouorou est épinglé par un rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF). Ce document a procédé à des vérifications approfondies de la gestion des marchés publics sur financement du FADEC dans cette commune de la Donga sur la période de 2017-2019. Des vérifications qui ont mis à jour des irrégularités dans la gestion de ces fonds Fadec selon le journal l’Evènement précis qui a rapporté l’information. Ces dysfonctionnements concernent la construction de dix hangars de marché à six places en toiture légère et d’une maternité au centre de santé de Pabegou.

En effet, d’après le rapport, les travaux du marché gagné par la société BBC Sarl ne sont pas conformes aux spécifications techniques, mais la réception provisoire a déjà été prononcée. Le coût des travaux est de 1.453. 350 fcfa. Le rapport tient comme responsable ladite société pour la livraison et la facturation de travaux non conformes aux spécifications techniques au montant sus-cité. Le rapport tient également pour responsable l’autorité contractante, la Personne responsable des marchés publics, le Maire de la commune et les membres de la commission de réception, pour réception de travaux non conformes.

Pour n’avoir pas fourni la facturation de prestations d’un montant de 700.000 FCFA

L’Inspection Générale des Finances (IGF) a également mis à nu d’autres irrégularités concernant les études techniques et architecturales, suivi contrôle , étude de sols, divers essais de laboratoires pour les travaux de construction et d’équipement de trois maisons des jeunes et d’une salle de réunion à la mairie de Copargo. La société qui a gagné ce marché, c’est-à-dire le Bureau d’études Urba-Tropiques a été indexée par le rapport pour n’avoir pas fourni la facturation de prestations d’un montant de 700 000 Francs Cfa. Il s’agit des frais des résultats d’études de sols de fondation.

Le Maire, la personne responsable des marchés publics, l’autorité contractante et les membres de la commission de réception ont été reconnus solidairement responsables de la réception de prestation non conformes à la commande et du paiement de 700 000 FCFA au profit de Urban Tropiques. D’autres cas de mauvaise gestion de contrats de construction de salles de classes et de magasin et de bloc de latrines ont également été relevés par le rapport de l’Inspection générale des finances.