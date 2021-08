Le débat autour de la monnaie des pays francophones de l’Afrique de l’ouest ne faiblit pas. Le sujet a été abordé par l’économiste togolais Kaku NUBUKPO dans un entretien accordé au média français RFI, suite à la sortie du nouvel ouvrage « Demain la souveraineté monétaire ? Du franc CFA à l’éco » publié aux éditions de l’Aube et la Fondation Jean Jaurès.

« On garde le mécanisme actuel, on toilette un peu »

Au cours de son intervention, le commissaire togolais à l’UEMOA a estimé qu’il y a eu un semblant de réformes dans le processus devant permettre de passer du Franc CFA à l’ECO. « Il y a eu des annonces faites par le président français Emmanuel Macron à Abidjan, le 21 décembre 2019, qui disait finalement que le Franc CFA allait être remplacé par l’éco. Mais ce à quoi nous avons assisté depuis lors c’est un semblant de réformes. C’est-à-dire qu’on garde le mécanisme actuel, on toilette un peu, mais tous les éléments problématiques du Franc CFA demeurent. Et donc on a l’impression qu’au niveau français on veut désamorcer la crise qui monte du point de vue des sociétés civiles, mais qu’on veut faire semblant de changer les choses, alors que fondamentalement le cœur du système est maintenu » a-t-il déclaré.

Beaucoup d’africains aspirent au changement

Notons que la question monétaire continue d’être un sujet important pour les économies ouest africaines. D’après Kaku NUBUKPO, les africains de cette zone ne disposent pas encore d’une souveraineté monétaire effective. En outre, il n’a pas manqué de souligner que de beaucoup d’Africains notamment au niveau de la société civile africaine et du secteur privé aspirent à ce changement. Cependant, à l’en croire, le problème subsiste chez les politiques « où on ne sait pas trop quelle est la position commune ».