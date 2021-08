Le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné ce mercredi un ancien coach d’un club de football de la banlieue de Toulouse à huit ans de prison pour agressions sexuelles commises entre 2007 et 2020 sur une vingtaine d’adolescents. Il a également été condamné pour détention d’images pornographiques de mineurs. Agé de 54 ans l’ancien entraîneur est aussi condamné à cinq ans de suivi socio-judiciaire. Par ailleurs, les accusations de viols dont il a fait l’objet ont été écartées par le tribunal au terme de l’instruction.

D’après, Nelly Magendie, l’avocate des parties civiles, la peine infligée à l’intéressé a été juste, vu la gravité des faits. « C’est une peine juste, à la hauteur de la gravité de ce qui a été commis et du nombre élevé de victimes », a-t-elle estimé. Par contre pour l’avocat du mis en cause, la peine est sévère. « Le tribunal n’a pas assez retenu qu’il a collaboré, qu’il a reconnu ses actes et qu’il a exprimé des regrets sincères », a-t-il déclaré. Il a également estimé que « les expertises psychologiques et psychiatriques montrent qu’il n’avait pas connaissance de la souffrance qu’il provoquait ».

“Il s’affichait comme soutien psychologique”

Pour atteindre ses victimes, de jeunes adolescents, l’entraineur leur proposait de leur tailler gratuitement les cheveux une fois. L’opération a lieu chaque mois avec chacun des garçons victimes, dans un vestiaire. Une fois dans le vestiaire, il demandait à ses proies de prendre une douche et les séchait par la suite de haut en bas. Il leur propose ensuite de lui tailler les poils du pubis, de le mast*rber ou de souffler dans son pén*s. « Il s’affichait comme soutien psychologique quand les enfants traversaient des moments difficiles », a ajouté Me Magendie.