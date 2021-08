Un peu avant 14h30 ce jeudi 5 août dans la commune de Saint-Colomban-des-Villards, un avion de tourisme s’est écrasé après avoir décollé plus tôt de Loire-Atlantique. D’après les autorités préfectorales le crash a fait trois morts et une quatrième personne est grièvement blessée. « L’avion est arrivé très rapidement derrière une petite bute, il faisait un bruit énorme. À 100 mètres de nous, il est rentré dans les arbres et a explosé en plein vol !», a confié un témoin de l’accident, à France Bleu Pays de Savoie.

D’après un communiqué de la préfecture, l’aéronef « a pris feu peu après le crash ». « Les circonstances de l’accident sont inconnues à cette heure et seront déterminées dans le cadre de l’enquête judiciaire », a indiqué le communiqué. Une enquête a donc été ouverte et confiée au Bureau d’enquête sur les accidents aériens (BEA). La quatrième personne qui a été grièvement blessée, se serait éjectée de l’avion avant le crash.

Des témoins pris en charge

Elle a été rapidement prise en charge en étant évacuée par l’hélicoptère de la CRS de Modane vers le CHU de Lyon. Il s’agit d’après les secours d’une femme dont l’identité n’a pas été communiquée. Egalement, aucune information n’a été donnée concernant les trois autres victimes de l’accident. Parmi les témoins qui ont vécu la tragédie, trois d’entre eux ont été pris en charge par les secours après avoir été sous choc.