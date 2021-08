Le champion poids lourd de l’UFC, Francis Ngannou a profité d’une interview qu’il a accordée à GQ pour se régler ses comptes avec son ancien entraîneur. En effet, le sportif d’origine camerounaise a exposé les griefs qu’il a contre l’ancien coach qui est encadre désormais celui qui pourrait être son adversaire.

“Le problème est qu’il veut être célèbre”

« Le problème est qu’il veut être célèbre. Je peux compter le nombre de fois où nous nous sommes disputés parce qu’il pensait que je prenais toute la lumière. Mec, qu’est-ce que tu veux? Si tu cherches les projecteurs, tu sais où ils se trouvent. C’est à l’intérieur de l’octogone, pas sur le côté. Et tu as choisi d’être sur le côté », a-t-il déclaré par rapport à son ancien coach Fernand Lopez.

Cette sortie médiatique a également été l’occasion pour le sportif de tirer à boulets rouges sur l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Pour lui, il a le sentiment de ne pas être respecté. « Oui, j’ai ce sentiment. Ils m’ont récemment donné le titre des poids lourds, mais après quelques mois ils parlent déjà d’un autre champion. Parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou pas. C’est vraiment déroutant », a-t-il déclaré.

La charge contre l’UFC

Il a également déploré le traitement qui lui avait été réservé par l’organisation en faisant remarquer que « l’UFC voulait faire un pay-per-view à Houston ». « Juste avant ça, ils me demandaient si j’étais prêt à me battre en septembre et je leur ai dit que je serais plus que prêt. Puis, tout à coup, nous voyons qu’ils avaient un titre intérimaire… Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé. Tout vient de l’UFC. Ils seront les seuls à savoir ce qui s’est passé. », a-t-il poursuivi.