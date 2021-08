Dimanche dernier 15 août, les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, la capitale afghane, provoquant la fuite du président Ashraf Ghani à bord d’un hélicoptère. Une semaine après, c’est le chaos totale à Kaboul. Dans une interview accordée à CNN un ancien haut responsable de la présidence afghane, a décrit les conditions de départ du président Ghani. Selon le responsable le président ne s’attendait pas tout à une prise de contrôle aussi rapide de la capitale Kaboul par les talibans. Le président se serait enfui uniquement les vêtements qu’il portait.

Toutefois, d’après l’ancien responsable, le gouvernement en place savait que cela finirait par arriver d’un moment à un autre et pour éviter l’effusion de sang, le président Ghani préparait déjà sa démission en vue de la mise en place d’un gouvernement d’union. « Dans les jours qui ont précédé l’arrivée des talibans à Kaboul, nous avions travaillé sur un accord avec les États-Unis pour passer la main pacifiquement à un gouvernement inclusif et pour que le président Ghani démissionne », a déclaré le responsable.

Le président serait tué en cas de prise de contrôle

A l’en croire, au cours de dernières heures de Ghani à la tête du pays, un haut responsable de gouvernement avait rencontré à Kaboul un membre éminent d’un groupe allié à la fois aux talibans et à al-Qaïda, qui lui avait dit sans détour que le gouvernement devrait se rendre. Ces pourparlers étaient encore en cours quand les talibans ont envahi Kaboul. Le président a dû prendre la fuite afin de ne pas se faire tuer par les talibans, comme ils l’auraient appris un an auparavant. « Nous avions reçu des informations depuis plus d’un an selon lesquelles le président serait tué en cas de prise de contrôle », a indiqué le responsable.

Il y a encore de l’espoir

« L’inquiétude était la guerre dans une ville de six millions d’habitants. Nous savions que si Ghani partait, les armes se tairaient », a-t-il ajouté. Alors que le chaos règne encore dans le pays, le haut responsable estime que les talibans devront travailler à la formation d’un gouvernement inclusif s’ils veulent être reconnus par la communauté internationale. « Si les talibans veulent voir une légitimité internationale, ils devront accepter de travailler avec d’autres et former un gouvernement représentatif inclusif », a-t-il déclaré. « Il y a encore de l’espoir que les talibans agiront avec sagesse», a-t-il ajouté. Selon lui, le seul moyen d’éviter de nouvelles violences qui comme une épée de Damoclès plane sur le pays, est la mise place d’un « gouvernement inclusif et représentatif ».