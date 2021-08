Un puissant séisme de magnitude 7,2 a secoué samedi la partie ouest d’Haïti, a annoncé le centre américain de sismologie, United States Geological Survey (USGS). L’épicentre se trouvait à environ 12 Km au nord-est de Saint-Louis du Sud, selon le site internet de l’agence. La protection civile d’Haïti a tweeté que les premiers rapports indiquent que des maisons se sont effondrées pendant le séisme et qu’il pourrait y avoir des morts. « Nous continuerons à vous informer », peut-on lire sur le tweet.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des bâtiments détruits et des décombres jonchant le sol. Le séisme, qui a été ressenti dans la capitale Port-au-Prince, avait déclenché une menace de tsunami dans le pays des Caraïbes mais il a ensuite été annulé. Naomi Verneus, 34 ans, qui vit à Port-au-Prince, a déclaré qu’elle avait été réveillée par le tremblement de terre et que son lit tremblait. « Je me suis réveillée et je n’ai pas eu le temps de mettre mes chaussures », a-t-elle déclaré.

Environ 300 000 morts en 2010

Le pays appauvri, où beaucoup vivent dans des conditions précaires, est vulnérable aux tremblements de terre et aux ouragans. Un séisme de 5,9 a frappé Haïti en 2018, tuant au moins 15 personnes et en blessant plus de 300 autres. En 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé la capitale et a tué environ 300 000 personnes. Haïti est également dans le cône de la tempête tropicale Grace, qui pourrait s’approcher d’ici lundi soir.