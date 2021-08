L’ancien président du Tchad sera inhumé au Sénégal comme l’ont souhaité ses proches au cimetière de Yoff dans l’après-midi de ce jeudi 26 août. Selon le programme qui a été établi, la levée du corps du président Hissene Habré se fera à 14 heures à la mosquée omarienne. Une heure après, il sera inhumé au cimetière musulman de Yoff. Notons que l’illustre disparu a trépassé après avoir été malade. Selon les autorités sénégalaises, il serait mort du covid-19.

Notons que la décision relative à son inhumation à Dakar a été prise par les membres de sa famille. En effet, Fatime Raymonne Habré, une des veuves de l’ancien président tchadien était montée au créneau pour dénoncer les projets du gouvernement tchadiens. Par le canal d’un communiqué rendu public par son avocat l’ex première dame indiquait notamment que la famille du défunt n’avait rien demandé aux autorités tchadiennes.

“Nous n’avons rien demandé au gouvernement tchadien”

« Nous n’avons rien demandé au gouvernement tchadien, et, un jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité, et, tout ce qu’il a fait pour son pays, sera reconnu. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dûs à son rang et à ce qu’il a été toute sa vie. », martelait le communiqué signé par Me François Serres. Le porte-parole du gouvernement tchadien déclarait quelques heures plus tôt, que la dépouille de l’ancien président allait être rapatriée au Tchad mais ne recevrait aucun honneur dû à son rang.