Le ministère russe de la Défense annoncé ce samedi aux journalistes que son avion amphibie de lutte contre les incendies s’est écrasé lors de son atterrissage en Turquie, avec huit personnes à bord, « Le 14 août 2021, vers 15 heures, heure de Moscou, un avion russe Be-200 s’est écrasé lors de son atterrissage après avoir accompli la tâche d’éteindre les incendies de forêt dans la République de Turquie en combattant les incendies près de la ville d’Adana », a déclaré le ministère.

Le ministère de la Défense a ajouté qu’il y avait cinq militaires russes et trois représentants turcs à bord de l’avion, qui indiquaient les emplacements des incendies de forêt à l’équipage. Une commission du ministère russe de la Défense a été dépêchée sur le site du crash pour établir les causes de l’incident. D’après la chaîne de télévision turque NTV, toutes les huit personnes à bord ont péri.

Leurs sacrifices héroïques ne seront pas oubliés

Dans un message en russe sur son compte Twitter après la tragédie, le ministre turc des Affaires étrangères a présenté ses condoléances aux peuples des deux nations. « C’est avec un profond regret que j’ai appris la mort des équipages turcs et russes dans un crash d’avion tragique survenu lors de la lutte contre un incendie à Kahramanmaras. Nous exprimons nos condoléances aux peuples turc et russe. Leurs sacrifices héroïques ne seront pas oubliés ! », a-t-il écrit.

Le plus grand avion amphibie

Le 8 juillet, l’avion amphibie Be-200 de l’aviation navale russe avait été déployé en Turquie pour aider à éteindre les incendies de forêt. L’équipage avait été formé au Centre d’emploi et de recyclage au combat de l’aviation navale à Yeysk (région de Krasnodar) et avait une expérience pratique dans l’exécution de missions de ce type. D’après l’agence de presse russe Tass, Le Be-200 est le plus grand avion amphibie au monde conçu pour éteindre les incendies, y compris ceux dans les zones difficiles d’accès. Sa capacité est de 12 tonnes d’eau.