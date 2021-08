En Inde, la mort d’un jeune Congolais de 27 ans aux mains de la police défraie la chronique. En effet, le jeune homme du nom de Joël Malou serait décédé lors d’une garde à vue. La situation s’est en effet produite dans la ville de Bangalore, au sud de l’Inde. Pour l’heure, la raison officielle évoquée par la police pour justifier ce décès et que l’Africain aurait été victime d’une crise cardiaque. La police fait également remarquer que le défunt aurait été mis aux arrêts en scooter.

Il aurait de la drogue en sa possession

Il aurait en sa possession une drogue psychotrope connue sous l’appellation de MDMA. Mais les proches du disparu se sont inscrits en faux contre cette version des faits qui a été servie par la police. Plusieurs dizaines d’Africains résident sur le territoire de Bangalore se sont insurgés contre ce décès en organisant une manifestation devant les locaux de la police. La manifestation a été violemment réprimée par les éléments de la police.

A en croire un proche du défunt ayant également pris part aux manifestations, Joël Malou aurait été en réalité mis aux arrêts dans sa maison alors qu’il célébrait son anniversaire. Après une fouille infructueuse, le jeune homme de 27 ans aurait été emmené par les policiers qui ont réclamé une rançon pour sa libération.

Les proches de la victime rejettent les accusations de la police

« Ils avaient demandé au moins 1 500 dollars pour le libérer. On essaie un peu de se cotiser et de voir comment on pouvait trouver un petit rien pour aller négocier. Le matin, en allant là-bas pour commencer les démarches, on nous dit : “Votre frère est décédé”. » a témoigné ce proche du défunt.