Le Burkina Faso craint l’influenza aviaire, une maladie animale infectieuse, virale et très contagieuse. Les autorités du pays ont interdit hier vendredi 20 août, l’importation de volailles et produits aviaires provenant des pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo. Le ministère des ressources animales, auteur du communiqué d’interdiction, explique que le Bénin a déclaré à l’Organisation mondiale de la santé animale, des foyers d’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), hier vendredi 20 août.

Signaler aux autorités toute mortalité massive de volailles

Le Togo l’a fait le 28 juillet et la Côte d’Ivoire le 12 août. Dans cette situation, le Burkina Faso doit donc se protéger et éviter une réintroduction de l’influenza aviaire sur son sol explique la note du ministère des ressources animales pour qui le renforcement de la surveillance épidémiologique et le contrôle aux frontières sont nécessaires.

Le ministère burkinabé a par ailleurs invité les responsables des services techniques déconcentrés à mener des actions de sensibilisation à l’endroit des populations pour qu’elle n’adopte pas des comportements à risque et signalent aux autorités toute mortalité massive de volailles.