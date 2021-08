Le président français Emmanuel Macron a déclaré samedi lors d’un discours à Bagdad, où il assistait à un sommet avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, que la France maintiendrait des troupes en Irak dans le cadre d’opérations antiterroristes. La France y restera aussi longtemps que le gouvernement irakien en aurait besoin, que les États-Unis décident ou non de se retirer. « La France est engagée aux côtés de l’armée irakienne dans la guerre contre le terrorisme », a déclaré Macron ajoutant que « quelle que soit la décision américaine, la France maintiendra son dispositif militaire ».

Cette annonce du président français intervient au moment où les Etats-Unis sont en train de se retirer totalement de l’Afghanistan après l’attaque meurtrier du jeudi qui a tué 13 de leurs soldats et au moins 170 civils afghans. Emmanuel Macron a réitéré à plusieurs reprises l’engagement de son pays à rester en Irak sans tenir compte d’aucune autre décision. « Je veux dire ici que le soutien et l’engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme ne dépendent d’aucune autre décision que la réalité de la situation sur le terrain et les besoins qui seront les vôtres je veux le dire ici très clairement à vous et au peuple irakien » a affirmé Emmanuel Macron

Renforcer la stabilité de l’Irak

Il souhaite « renforcer la stabilité de l’Irak » contre les groupes terroristes. Les États-Unis ne disposent plus que de 2 500 soldats en Irak et devraient poursuivre leur retrait au 1er janvier prochain. Actuellement, l’Irak fait face aux menaces des djihadistes sunnites de Daech et aux pressions des milices chiites pro-iraniennes, et pour Macron, il faudra maintenir la stabilité dans le pays « par la poursuite de la lutte contre Daech et la reconstruction des zones libérées ».