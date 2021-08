Une vidéo de l’incident circulant actuellement sur les réseaux sociaux montre que trois hommes ont été vus en train de lutter contre un homme noir à l’intérieur d’une voiture. Ils ont épinglé son cou au siège de la voiture et il n’arrêtait pas de demander de l’aide. Les hommes n’arrêtaient pas de lui faire pression alors qu’il criait « mon cou », et « je ne peux pas respirer ! ». La vidéo a été publiée samedi. Des témoignages après avoir visionné les images sur les réseaux sociaux ont attesté que l’homme agressé est Abdulrahman Ibrahim, un officier consulaire basé à Jakarta en Indonésie. Une identification confirmée plus tard par le ministère des Affaires étrangères du Nigeria.

L’ambassadeur indonésien au Nigeria convoqué

On ne sait pas ce qui a conduit à l’incident. Mais selon “Sahara Reporters“, l’officiel du consulat du Nigéria en Indonésie a été appréhendé samedi devant la mission diplomatique nigériane dans le pays asiatique, par la police indonésienne après qu’il soit sorti faire des courses dans un supermarché. Il n’avait pas sa carte d’identité et son passeport avec lui lors de sa visite sur place.

Le gouvernement fédéral dès lundi, a exprimé son mécontentement face aux mauvais traitements infligés à un agent du haut-commissariat et du consulat du Nigéria en Indonésie et a déclaré que « l’arrestation et la maltraitance du fonctionnaire diplomatique étaient contraires au droit international et aux conventions de Vienne régissant les relations diplomatiques et consulaires entre les États ». Par la suite, réagissant à l’affaire, Geoffrey Onyema, ministre des Affaires étrangères, a convoqué l’ambassadeur d’Indonésie au Nigeria, Usra Hendra Harahap.

L’ambassadeur de la République d’Indonésie, a déclaré Geoffrey Onyema, s’est excusé auprès du Nigeria l’incident. « L’ambassadeur a expliqué ce qu’il comprenait de ce qui s’était passé et s’est excusé sans réserve au nom du gouvernement indonésien » a déclaré le ministre nigérian des Affaires étrangères dans un communiqué. Ajoutant en substance que « l’ambassadeur (indonésien ndlr) a confirmé que les agents d’immigration impliqués étaient depuis venus à l’ambassade du Nigéria pour s’excuser auprès de l’ambassadeur et du diplomate concerné ». Les Nigérians de la diaspora ont appelé le président Muhammadu Buhari à mettre un terme aux tendances xénophobes croissantes dans certains pays d’Asie, en particulier en Indonésie.