Après le 100 mètres haies et le saut en hauteur dans la matinée d’hier mercredi 04 août, Odile Ahouanwanou, l’athlète béninoise spécialiste de l’heptathlon a disputé dans l’après-midi, l’épreuve de lancer du poids. Elle a fini première des groupes A et B en lançant le poids à 15 mètres 45. La deuxième place est occupée par la néerlandaise Anouk Vetter (15m 29). Dans l’épreuve du 200m, elle a fini la course en troisième position de sa série derrière Vetter Anouk et Vicente Maria.

Ces performances permettent à la béninoise de quitter la 18 e place qu’elle occupait après 2 épreuves disputées (100 mètres haies et saut en hauteur) pour la 5ème place au classement général avec un total de 3867 points. Ce jeudi 05 août elle aura à cœur de performer également lors des épreuves de Saut en longueur, de lancer du javelot et du 800 mètres afin d’accrocher le podium.

Dernière chance de médaille

Actuellement, c’est la néerlandaise Vetter Anouk qui caracole en tète du classement avec un total de 3968 points engrangés. Elle est suivie par les belges Vidts Noor (3941 points) et Nafissatou Thiam (3921 points). Rappelons que Odile Ahouanwanou est le dernier espoir de médaille pour le Bénin lors de ces JO de Tokyo 2020.