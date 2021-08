Pékin va créer une « liste noire » de chansons de karaoké, interdisant celles qui contiennent un « contenu préjudiciable » des lieux de divertissement. Selon les règles provisoires définies par le ministère de la Culture et du Tourisme du pays, le karaoké ne doit pas mettre en danger l’unité nationale, la souveraineté ou l’intégrité territoriale, inciter à la haine ethnique ou saper l’unité ethnique, promouvoir des cultes ou des superstitions ou violer les politiques religieuses de l’État.

Les chansons ne doivent pas non plus encourager l’obscénité, le jeu, la violence, les activités liées à la drogue ou le crime, ni insulter ou calomnier les autres, a déclaré le ministère. Le règlement va « promouvoir les valeurs fondamentales socialistes et maintiendra la sécurité culturelle nationale et la sécurité idéologique », selon le ministère.

Une monnaie courante en Chine

Les fournisseurs de contenu des salles de karaoké seront chargés de surveiller les chansons, a déclaré le ministère, ajoutant que la Chine compte plus de 50 000 salles de « chanson et de divertissement de danse » à travers le pays, et un catalogue de plus de 100 000 chansons, ce qui ne serait pas facile pour les salles et la police.

L’interdiction entrera en vigueur le 1er octobre. La censure en ligne et ailleurs, est courante en Chine, avec une ligne de plus en plus dure à l’égard des contenus de divertissement jugés inappropriés. En 2015, le pays a interdit un catalogue de 120 chansons sur Internet après les avoir jugées « nuisibles » pour la société, y compris des chansons chinoises intitulées « No Money No Friend », « Don’t Want To Go To School », « One Night Stand » etc…