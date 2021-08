C’est une première que la Tunisie à l’intention de réaliser avec l’aide de la Russie. En effet, le pays veut envoyer dans l’espace, celle qui pourrait être la première astronaute d’Afrique à travers un projet de la compagnie d’ingénierie Telnet. Le vendredi 13 août 2021, cette dernière a signé une convention avec l’agence spatiale russe pour envoyer une astronaute d’ici 2023.

Ce n’est pas le premier projet entre la Tunisie et la Russie

Anis Youssef, directeur innovation de Telnet, a donné les étapes à suivre avant que cet objectif ne soit atteint. « D’ici à la fin de l’année, il y aura une première sélection de candidates. Deuxième et troisième trimestre 2022, il y aura les entrainements. Et entre la fin de l’année 2022 et le début de l’année 2023, il y aura l’envoi de l’astronaute tunisien dans l’espace » a-t-il indiqué. Notons que le projet a été approuvé par l’Etat tunisien, puisque le chef de l’Etat Kaïs Saïed a supervisé, par visioconférence, la signature de la convention entre les deux parties. Pour mémoire, ce n’est pas le premier projet entre la Tunisie et la Russie. D’après Anis Youssef, plusieurs autres projets sont en cours avec Moscou « dans le domaine des télécommunications et des observations de la Terre ».

Des ingénieurs hommes et femmes ont travaillé sur ce projet

Telnet et l’agence spatiale russe ont mis en orbite au cours du mois de mars dernier, le tout premier satellite conçu sur le sol tunisien, le Challenge One. Il faut dire que les deux parties travaillent en faveur de la mixité, puisque ce sont des ingénieurs hommes et femmes qui ont travaillé sur ce projet. A en croire le directeur innovation de Telnet, « l’équipe qui a travaillé sur Challenge One, c’est une équipe mixte, multidisciplinaire composée d’ingénieurs hommes et femmes qui ont travaillés sur des domaines pointus concernant l’espace ».