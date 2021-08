Le mariage royal du Prince Charles et de Lady Diana Spencer à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 29 juillet 1981 a été regardé par 750 millions de personnes dans le monde. Surnommé ‘’le mariage du siècle’’ pour son extravagance, il a battu selon les critiques, « de nouveaux records et défini les tendances mondiales de la mode, tout en rompant avec la tradition de manière rafraîchissante ». Dans quelques jours, une part de gâteau de ce mariage est mise aux enchères. Il s’agit d’une grande tranche de gâteau à base de massepain glacé de l’un des 23 gâteaux de mariage officiels réalisés pour ce jour d’exception. Elle pèse 800 grammes et pourrait couter jusqu’à 250 euros.

Un morceau de gâteau vieux de 40 ans

Cette part de gâteau mesure « environ 20 x 18 x 4 cm » pour « 800 grammes de poids », et a été conservée dans un film alimentaire, posée sur une base de carton et de papier d’aluminium dans un ancien moule à gâteau. Son glaçage blanc est composé d’une « incrustation sucrée des armoiries royales colorées en or, rouge, bleu et argent, d’un petit fer à cheval en argent et d’un spray de feuilles adjacentes ». La vente aux enchères aura lieu le 11 août prochain pour une mise de départ de 200 livres, soit 278 dollars.

Selon la maison de vente aux enchères, ‘’Dominic Winter Auctioneers’’, le gâteau a été donnée à Moyra Smith, une employée de la reine mère à Clarence House, une des demeures royales à Londres. Outre le principal gâteau de mariage officiel à cinq niveaux, quelques 22 autres gâteaux de mariage ont été fournis par divers fabricants. Celui dont la part est mise en vente semble probablement avoir été envoyé à Clarence House pour la consommation du personnel de la Reine mère, la Reine Elisabeth. Compte tenu de sa taille, il est fort probable qu’il s’agisse soit du côté d’un gâteau, soit du haut d’un gâteau à un étage.

En tout état de cause, cette tranche de gâteau vieille de 40 ans a été acquise auprès de Dominic Winter Auctioneers le 27 août 2008 lorsqu’elle a été vendue au nom de la famille de Smith. Et même si elle semble être exactement dans le même bon état que lors de la vente d’origine, la maison de vente déconseille fortement « de le manger ». La tranche de pâtisserie est remise en vente dans le cadre de la commémoration des 24 années de décès de la princesse Diana, célébrée de manière spéciale par ses fils, les princes William et Harry avec l’inauguration dans les jardins privés du palais de Kensington d’une statue de Lady Di conçue et fabriquée par le sculpteur britannique Ian Rank-Broadley.