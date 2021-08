L’armée israélienne poursuit Mohammed Deif depuis 25 ans, après avoir tenté de l’éliminer au moins sept fois. Toutefois, Deif continue d’échapper à la puissante aile du renseignement d’Israël. Dans un enregistrement audio, Mohammed Deif avait déclaré qu’Israël paierait un « lourd tribut » s’il ne répondait pas aux exigences du Hamas. Il a refait surface en parlant pour la première fois en sept ans. Toutefois, ces avertissements n’avaient pas été pris en compte par Israël, ce qui a provoqué la dernière escalade faisant des destructions généralisées dans la bande de Gaza et fait plus de 250 morts d’après l’ONU.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir tenté de cibler Mohammad Deif, qui est le commandant militaire suprême des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du Hamas, au moins deux fois dans la récente campagne de bombardement sur Gaza en mai dernier. Il aurait également été la raison pour laquelle Israël avait rejeté plus tôt les appels à un cessez-le-feu, alors que plus de 200 Palestiniens auraient perdu la vie dans les bombardements incessants de plusieurs jours. Bien que les forces israéliennes aient réussi à neutraliser nombre de ses commandants lors de frappes de précision à Gaza, Deif reste insaisissable.

“Infliger une punition plus grave au Hamas”

« Quand cela se terminera, nous voulons que le Hamas ait pris un coup vraiment sérieux », a écrit le Jerusalem Post citant un haut responsable à Jérusalem, ajoutant que l’opération se poursuivra « tant que nous pensons que nous pouvons infliger une punition plus grave au Hamas et dégrader leur capacités ». Le journal avait déclaré que « c’était l’un des principaux objectifs de l’opération militaire de Tsahal de tuer les principaux commandants du Hamas et du Jihad islamique palestinien ».

Les médias israéliens avaient également cité au cours de l’escalade le chef du commandement sud de Tsahal, le général de division Eliezer Toledano qui a indiqué que Mohammed Deif et le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, étaient la cible de frappes israéliennes. Agissant en tant que commandant d’Iz al-Din al-Qassam, Mohammed Deif est un homme recherché en Israël depuis environ trois décennies maintenant. Il est le stratège clé de la branche militaire du groupe depuis le milieu des années 1990. Deif a mystérieusement émergé vivant après plusieurs attentats contre sa vie par Israël au cours de cette période.

Grièvement blessé lors de plusieurs attentats

Après avoir échappé de peu à une autre tentative d’assassinat alors que la deuxième Intifada était à son apogée, il est sorti indemne d’un attentat qui l’aurait tué. Il était de retour à la tête de la branche armée du Hamas après le meurtre de son commandant, Ahmed Jabari, par la frappe de l’armée de l’air israélienne, en novembre 2012. Bien qu’il ait été grièvement blessé lors de plusieurs attentats contre sa vie, Deif a commencé à établir un vaste réseau de tunnels pour se préparer à la future guerre. Il continue d’être une préoccupation majeure pour les forces israéliennes qui l’ont ciblé à l’aide de frappes aériennes de précision.