Le ministère russe de la Défense a rapporté vendredi que l’armée a utilisé des robots de combat Uran-9 pour la première fois en défense lors d’exercices spéciaux dans la région de la Volga. « Au cours d’exercices spéciaux organisés dans la région de Nijni Novgorod, des robots de reconnaissance et d’appui-feu Uran-9 ont été employés pour la première fois dans la posture de défense des troupes sur le champ de bataille », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le personnel a également pratiqué pour la première fois les opérations des troupes combinées de défense aérienne, de guerre électronique et de radioprotection, de protection chimique et biologique pour combattre les drones ennemis, indique le communiqué. La phase active des exercices sur le terrain d’entraînement de Mulino a été inspectée par le chef d’état-major général russe, le premier vice-ministre de la Défense, le général d’armée Valery Gerasimov.

Un véhicule robotique polyvalent

Les exercices à grande échelle organisés dans le district militaire occidental constituent une étape finale de l’inspection de la préparation des troupes pour l’exercice stratégique Zapad-2021 qui se déroulera sur le territoire de la Russie et de la Biélorussie du 10 au 16 septembre, a rapporté l’agence de presse Tass. Le véhicule robotique polyvalent de combat Uran-9 est conçu pour effectuer des reconnaissances et fournir un appui-feu aux escadrons de reconnaissance et des forces interarmes de niveau tactique, augmenter l’efficacité de l’accomplissement des tâches de combat et réduire les pertes dans les engagements de combat, y compris en milieu urbain guerre.