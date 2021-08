Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Yves Kouaro Chabi a procédé ce mercredi 04 août au lancement officiel de l’atelier sur l’élaboration de la stratégie nationale de relance de l’enseignement secondaire général au Bénin. Dans son allocution, le ministre a fait savoir que l’amélioration des performances de l’éducation comme base du développement national est l’une des priorités du gouvernement béninois.

Il s’avère donc « nécessaire de doter l’enseignement secondaire général d’une stratégie globale pour assurer un pilotage , cohérent, efficace et fonctionnelle en cohérence avec les orientations du gouvernement » a-t-il déclaré. Le ministre d’Etat chargé du Plan qui était également présent à l’ouverture de cet atelier, a dévoilé l’ambition de Patrice Talon pour l’éducation béninoise. A l’en croire, le président de la République veut hisser le système éducatif béninois au rang des plus performants de la sous-région.

” Inverser les tendances…”

Il souhaite qu’il puisse fournir de la main d’œuvre qualifiée pour la mise en œuvre des projets et investissements structurants entreprises dans notre pays et que les diplômés tirent profit des opportunités d’emplois qui se dégagement de la matérialisation des projets et investissements entre autres. Pour atteindre ces résultats il faut selon le ministre du plan, inverser « les tendances des flux des apprenants dans le système scolaire et universitaire pour atteindre à l’horizon 20-30 plus de 70% pour la formation professionnelle et technique ». Cette inversion des tendances engendre des implications au niveau de l’enseignement général notamment sur le cursus scolaire, les cycles et séries de formation, a-t-il ajouté.