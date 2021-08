Les relations entre l’Algérie et son voisin marocain, traditionnellement difficiles, ont subi une détérioration récente en raison de l’épineuse question du Sahara occidental. Si déjà le Maroc accusait l’Algérie d’être avec l’Iran, directement impliquée dans le soutien au Polisario, un mouvement indépendantiste sur le territoire contesté du Sahara ; la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël n’a pas arrangé les choses. Désormais les tensions étaient exacerbées avec Rabat accusant Alger de former « un axe » avec Téhéran, quand Alger dénonce des « manœuvres étrangères » pour le déstabiliser.

Une vielle querrelle qui s’étend…

Le 13 août 2020, l’ancien président américain Donald Trump a annoncé que les Émirats arabes unis et Israël avaient convenu de normaliser leurs relations. Quelques semaines plus tard, Bahreïn a rejoint les Émirats arabes unis et a accepté d’établir des relations diplomatiques complètes avec Israël. Quelques mois plus tard, le Maroc et le Soudan ont rejoint la liste. Une normalisation qui a vu le 16 juin 2021, le roi Mohammed VI du Maroc adresser une lettre de félicitations au nouveau Premier ministre israélien, Naftali Bennett ; quand le 11 aout le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, effectuait un premier voyage historique dans le Royaume Chérifien.

Au cours de sa visite, le ministre Lapid a déclaré que les relations diplomatiques d’Israël avec le Maroc et d’autres pays arabes aidaient surtout à former une alliance régionale stratégique contre l’Iran. « Cela constitue une alternative pragmatique à l’extrémisme religieux. Nous créons un cycle de vie face au cycle de mort créé par l’Iran et ses émissaires », a-t-il alors déclaré. Or justement, l’Algérie un des rares états sunnites à entretenir des relations bilatérales soutenues avec l’Iran est également voisin du Maroc avec la relation entre les deux états étant sous tensions à cause du Sahara occidental.

En outre en juin dernier le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d’une entrevue accordée à la presse française avait fait savoir que « l’Algérie ne normaliserait jamais ses relations avec l’entité sioniste tant qu’un État palestinien ne mette pas sur pied ». Il n’a pas fallu plus pour que le Maroc accuse l’Algérie de former un axe avec l’Iran. Un axe que le royaume chérifien a bien l’intention de démanteler avec le soutien de Tel-Aviv et de ses alliés, dont les USA, notamment pour asseoir son emprise sur le Sahara occidental, disputé au Front Polisario.