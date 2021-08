L’agence spatiale américaine a donné des nouvelles de l’astromobile Perseverance ce vendredi 6 août. En effet, par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, la Nasa a confirmé que le rover Perseverance a franchi une étape importante de sa mission. Un échantillon a été prélevé du sol de mars après qu’il ait effectué un forage. Les images envoyées par le robot permettent de voir la roche qui a été percée d’un trou.

“Mon premier forage sur Mars!”

« Mon premier forage sur Mars ! La collecte et le stockage d’échantillons de roche sont une tâche importante et complexe, et c’est une étape énorme. Prochaine étape : le traitement. », a notamment laissé lire la Nasa sur Twitter pour confirmer les activités que mène l’astromobile Perseverance. Avant de faire le forage, le robot aura effectué une analyse détaillée de la zone. Selon les précisions, il aurait travaillé sur « un double géologique » de la roche à extraire.

Les analyses se poursuivront sur la Terre

La prochaine tâche de l’astromobile Perseverance sera ainsi de procéder à l’étude du prélèvement qui a été fait. Il analysera la composition minérale et chimique de la roche qu’il a pu avoir. Cet examen aura pour mérite de mesurer le volume de ce contenu et de le prendre également en photo. Les analyses se poursuivront par la suite sur la Terre une fois que le tube sera envoyé.