La grâce présidentielle est évoquée ces derniers temps surtout après le décès de Rosine Soglo au Bénin. Pour ses funérailles, beaucoup aimeraient que le chef de l’Etat accorde cette grâce à son fils Léhady Soglo afin qu’il revienne au pays. Le Professeur Rock David Gnahoui interrogé par le journal Le Matinal sur la grâce présidentielle, a évoqué le cas Léhady Soglo.

Est-ce que la décision d’abus de fonction est définitive?

Selon ses explications, il est possible que l’ancien maire ne puisse pas en jouir. «… Je ne vois pas comment on peut faire bénéficier quelqu’un de cette grâce alors qu’il n’y a pas une condamnation définitive. Si on retrouve quelque part une condamnation, on peut peut-être dire qu’on pourrait l’inclure dans la liste des bénéficiaires encore que dans cette hypothèse, les conditions doivent être acquises. Est-ce que même la décision qui a été rendue et qui pourrait être considérée comme un abus de fonction quelque part, est-ce que cette décision est définitive ? Il faut regarder de très près tout cela avant de se prononcer » a-t-il déclaré.

Pour lui, une personne dont la condamnation est définitive est bel et bien capable de jouir de la grâce présidentielle. Mais dans le cas contraire, « il faut chercher ailleurs ». Rappelons que Léhady Soglo a été condamné à 10 ans de prison l’année dernière pour abus de fonction. Il est en exil en France depuis 2017 après sa révocation de la tête de la mairie Cotonou.