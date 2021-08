A cause de la pandémie de la Covid-19 et du réaménagement de la carte diplomatique, le Bénin a autorisé ses ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso à faire leurs formalités de demande de pièces consulaires en ligne et à distance auprès du consulat du Bénin au Mali. Ils n’auront qu’à se rendre sur le lien https://www.consulatbeninaumali.org/services/services-a-brdistance-16.html. Les pièces consulaires dont il est question sont entre autres l’attestation de nationalité, le certificat de célibat, la carte consulaire, le certificat de laissez-passer, le certificat de transfert des restes mortels etc.

Une fois que sur la plateforme du consulat du Mali, les ressortissants béninois n’auront qu’à choisir la pièce consulaire souhaitée, réunir les pièces du dossier choisi, payer la prestation et les frais d’envoi du document vers leurs lieux de résidence le cas échéant. Notons cependant que les pièces consulaires en question ne seront délivrées qu’aux résidents béninois immatriculés auprès des services consulaires soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Le communiqué du ministère des affaires étrangères donne par ailleurs la possibilité aux résidents béninois du Niger et du Burkina Faso de se faire immatriculer à titre exceptionnel auprès du consulat du Bénin au Mali en téléchargeant et en remplissant la fiche d’immatriculation accessible via le lien https://consulatbeninaumali.org/public/images/Fiche-d-immatriculation.pdf.