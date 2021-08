Plusieurs mois après les échanges houleux qu’il y a eu par média interposé entre l’opposant sénégalais Ousmane Sonko et l’ancien directeur de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, ce dernier est monté au créneau pour donner les raisons qui l’ont motivées à annuler la rencontre initialement prévue entre eux. « On m’a dit de ne pas le recevoir, j’ai des supérieurs et je pense qu’on aurait pu le faire. On doit recevoir toute personne qui voudrait avoir de l’information sur la façon dont cette Covid est gérée », a notamment indiqué l’ancien patron de l’Office national de l’assainissement du Sénégal.

La guerre des chiffres

La rencontre devrait en effet avoir le mérite d’éclairer la guerre des chiffres qu’il y avait entre les deux hommes. Alors que le leader du Pastef soutenait que l’ancien directeur de l’Onas, Lansana Gagny Sakho n’avait dépensé que79 milliards Fcfa dans le cadre des activités de sa société, l’intéressé même déclarait qu’il avait effectué des dépenses à hauteur de 120 milliards. « Qu’est-ce qui empêche à Ousmane Sonko de venir, pour que je lui dise ce qu’on a dépensé, ce n’est pas 74 milliards qu’on a dépensé mais 120 milliards. Je pense que c’est comme ça que le pays doit fonctionner », a poursuivi l’ancien patron de l’Onas.

“Je mets au défi Ousmane Sonko”

« Je mets au défi Ousmane Sonko. S’il le désire, je l’invite à l’Onas lundi pour lui montrer, pièce par pièce, l’ensemble des montants qui ont été dépensés uniquement à l’Onas (80 milliards). Il faut parfois quand le pays est dans une tourmente de ce genre, qu’on laisse tomber la politique et qu’on soit objectif. L’information, il faut aller la chercher là où elle est avant de parler aux populations », avait déclaré Lansana Gagny Sakho au cours d’une sortie médiatique qu’il a effectuée en septembre dernier.