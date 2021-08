Terminus ! Lionel Messi descend de la barque barcelonaise. L’information a été en effet annoncée par le club espagnol sur sa plateforme par le canal d’un communiqué. La principale raison évoquée pour le départ de l’Argentin est celle relative à des obstacles économiques et structurels. Le règlement de la LaLiga serait aussi pointé du doigt par le club malgré la bonne volonté des deux parties.

Règlement de la LaLiga espagnole

« Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il n’a pas pu être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole). », a notamment expliqué le communiqué du club espagnol.

«Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club. Le Barça tient à remercier le joueur pour sa contribution à l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle», a poursuivi le club dans son communiqué.

Pourtant vainqueur de la Copa América

Cette annonce vient contredire toutes les annonces qui avaient été faites par les médias sur une possible entente qu’il y aurait eu et qui garantissait à Leo Messi la poursuite de son aventure au sein du club. Malgré la bonne performance du joueur lors de la Copa América, il se retrouve pour l’instant sans club.