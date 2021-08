Lionel Messi a finalement signé mardi soir son contrat très médiatisé avec le club français, le Paris-Saint-Germain achevant de confirmer la fin d’une association de longue date avec Barcelone et le début d’une autre pourquoi pas avec le PSG. Le club français a déclaré dans un communiqué que la star argentine de 34 ans avait signé un contrat de deux ans avec l’option d’une troisième saison. Ce mercredi, lors de sa conférence de presse au Parc des Princes, Lionel Messi a balayé toute pensée de lui en train de se détendre. Son rêve a-t-il déclaré est de mener le Paris-St-Germain à son tout premier titre en “Champions League”.

« Je veux toujours gagner… »

A Barcelone dimanche après l’annonce que le club espagnol ne pouvait plus se permettre de le garder. L’ambiance était à la tristesse. L’attaquant avait pleuré en faisant ses adieux au club où il était depuis 21 ans, remportant quatre fois la Ligue des champions. Messi a déclaré aux fans de Barcelone qu’il quittait son club d’enfance et a admis que même s’il était triste, il attendait avec impatience le nouveau défi et espérait qu’ils comprendraient sa prise de décision.

Ce mercredi lors d’une conférence de presse au Parc des Princes, Paris, France, le ton était on ne peut plus différend. Messi de déclarer : « Mon rêve est de gagner une autre Ligue des Champions. C’est pourquoi je suis ici. C’est un club ambitieux, (…) et je pense que c’est l’idéal endroit où être pour faire ça ». Le PSG a atteint la finale en 2020 pour la première fois, mais s’est incliné 1-0 face au Bayern Munich. « Je répète que je suis heureux d’être ici et que je suis impatient de jouer », a ajouté le sextuple ballon d’Or dans une salle comble de journalistes. « Je veux toujours gagner et jouer comme je l’ai fait au début de ma carrière et avec ce club, le staff. Je pense que ce club est vraiment prêt à se battre pour tous les trophées ».

L’Argentin a cependant concédé qu’il ne savait pas quand il pourrait faire ses débuts étant donné qu’il n’a pas joué depuis qu’il a remporté la Copa America avec son pays le mois dernier. « Je rentre de vacances. J’ai besoin d’un peu de présaison et de me lancer. J’espère que les débuts seront pour bientôt mais je ne peux pas vous donner de date. C’est aux entraîneurs de décider » a tenu à préciser Lionel Messi.