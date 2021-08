La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) n’a pas dit son dernier mot en Israël. En effet, après avoir vacciné la majorité des citoyens et avoir annoncé que l’immunité de masse était presque atteinte, le pays doit maintenant faire face à la résurgence du virus notamment due à la propagation du variant Delta, plus contagieux.

Environ 500 personnes hospitalisées

Il faut dire que la situation en Israël est surprenante puisque les autorités ont tout mis en œuvre pour que sa population soit épargnée des ravages de la covid-19. Cependant, malgré les plus de 90% des personnes à risque vaccinées, le pays est à nouveau submergé, selon le média suisse letemps. En effet, la situation actuelle fait état d’environs 500 personnes hospitalisées dans un état grave avec un taux de tests positifs à 4,62%. A cela s’ajoute plus de 6000 contaminations enregistrées par jour. Une telle situation pourrait aggraver la crise sanitaire, si aucune disposition n’est prise. Dans ce cas, les autorités feront face à une situation où le nombre de contaminations pourrait être multiplié par deux, tous les dix jours. A ce rythme, environ 5000 israéliens seront hospitalisés, avec la moitié affrontant des complications sévères.

Pour l’ancien conseiller du gouvernement sur le Coronavirus, Nadav Davidovitch, si les choses sont difficiles aujourd’hui, c’est parce que « le pays a crié victoire trop vite ». « Tout le monde s’est endormi quand on a annoncé que l’immunité de masse était quasi atteinte. En réalité, l’efficacité du vaccin était en train de diminuer et le variant Delta est bien plus contagieux que les précédents. Aujourd’hui, on est dans l’urgence » a-t-il estimé.