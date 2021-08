L’idée que notre planète voisine pourrait abriter des êtres intelligents a capturé l’imagination du monde entier et a suscité de nombreuses visions de Mars, certaines paisibles et réalistes alors que d’autres étaient plus fantaisistes. Le fait est que les humains ont envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier Mars que toute autre planète au-delà de la Terre. À ce jour, il n’y a aucune preuve de vie sur Mars, mais la recherche ne s’est pas arrêtée. Tout comme la vie elle-même évolue, les façons dont nous la recherchons évoluent également. Aujourd’hui, la planète rouge est toujours une cible privilégiée dans la recherche de la vie. Peut-être parce que justement, selon une étude, la planète rouge aurait il y a quelques milliards d’années présenté les conditions viables à la Vie.

Un espoir vieux de 4 milliards d’années…

Mars est en moyenne d’un froid inhospitalier, avec des températures moyennes de -63°C (-81°F). Les maximales dans une saison que les scientifiques comparent à l’été, atteignent parfois 30°C (86°F), idéales pour une virée à la plage sur la Terre. Mais sur Mars, impossible. Puisque, l’atmosphère de la planète contient 95,3 % de dioxyde de carbone, et sans champ magnétique, sa surface est bombardée par le rayonnement solaire. La basse pression atmosphérique combinée à des températures froides signifie que la vie telle que nous la connaissons ne peut exister dans ces conditions.

Cependant une étude menée par l’Université de Western Ontario, montre que Mars a eu de réelles chances de développer la vie très tôt, il y a 4 milliards d’années. Notamment lorsque des météorites géantes inhibant la vie ont cessé de frapper la planète rouge. Ces découvertes, publiées dans la revue scientifique “Nature Geoscience“, ont suggéré que les conditions dans lesquelles la vie aurait pu prospérer se sont peut-être produites sur Mars il y a environ 4,2 à 3,5 milliards d’années. Et cela précède de 500 millions d’années les premières preuves de la vie sur Terre.

Une équipe de chercheurs du département des sciences de la Terre et de la géographie de Western Ontario ont procédé à « des analyses minéralogiques de morceaux de météorites provenant de hautes terre du sud de Mars ». Et selon Desmond Moser, directeur des recherches, « les impacts de météorites géantes sur Mars il y a entre 4,2 et 3,5 milliards d’années ont peut-être en fait accéléré la libération des premières eaux de l’intérieur de la planète, ouvrant la voie à des réactions génératrices de vie ».

Ce qui signifie que la surface martienne serait devenue habitable au moment où l’on pense que l’eau y était abondante. De fait de nombreuses images de la planète montrent « des vallées creusées par les rivières, des galets qui se sont formés dans les ruisseaux et des amas de sédiments qui pourraient provenir de bassins et de deltas ». Dans ces conditions donc, la vie aurait pu être possible.