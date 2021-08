Ce lundi, Kylian Mbappé aurait prévu de rencontrer le président du Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, pour lui faire part de son désir de quitter le PSG, comme l’a rapporté les médias espagnols. D’après les médias qui sont tous unanimes sur la question, Mbappé veut signer pour le Real Madrid cet été et ne pas attendre l’expiration de son contrat pour arriver dans la capitale espagnole. Mbappé veut se rendre à Madrid maintenant et c’est ainsi qu’il le communiquera à son président.

Il ne veut pas se rebeller ou arrêter de s’entraîner, mais son souhait est de forcer la machine à réaliser ses souhaits. Son plan est le même et rien ne l’a fait changer de démarche : ne pas renouer avec le PSG et tenter, s’ils le laissent faire, de sortir cet été. Comme l’a dit Francisco José Delgado, le Real Madrid ne veut faire aucun geste officiel tant que Mbappé ne fera pas le premier pas. La prochaine étape sera de faire une première offre pour la star française de 120 millions d’euros et de lui proposer un contrat de cinq saisons avec un salaire galactique.

Le Real peut offrir plus de 120 millions

Mario Torrejón a assuré ce dimanche au Carrusel Deportivo que le Real Madrid peut offrir plus de 120 millions pour Kylian Mbappé s’il entreprend la signature cet été. « Je pense qu’entre 150 et 180, le Real Madrid pourrait assumer l’opération. Je ne dis pas de chiffre concret en raison des circonstances où cela peut venir gratuitement l’année prochaine, mais je pense que le Real Madrid pourrait faire plus d’efforts », a expliqué la journaliste.