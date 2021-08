Cela ne fait plus l’ombre d’aucun doute, Kylian Mbappé ne veut plus jouer au PSG, et c’est également clair dans la tête des dirigeants du club parisien. Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, et il se donne tous les moyens pour y arriver. Mais il semble que le club espagnol n’a pas encore assez misé pour pouvoir gagner le joueur qui compte beaucoup pour le PSG. « Nous avons verbalement dit non au Real », a déclaré Leonardo à RMC Sport ajoutant que « personne n’est retenu. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont remplies, nous verrons ».

Pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, l’offre du Real Madrid de 160 millions d’euros, ne vaut pas le joueur. « L’offre est considérée comme loin de ce que vaut Kylian aujourd’hui. Nous devons également une partie de cet argent à Monaco et nous considérons que l’offre n’est pas suffisante » a-t-il déclaré. Pour Leonardo, la position et l’objectif du PSG, qui demeure toujours, est de garder Kylian, de prolonger son contrat. « Nous voulons lui prouver qu’il est un joueur important, au centre du projet, mais pas au-dessus du projet » a déclaré le directeur sportif.

S’il veut partir, nous ne le retiendrons pas

Toutefois, si l’attaquant français est toujours déterminé à partir, Leonardo a indiqué qu’ils ne le retiendront pas, mais cela se fera à leur manière. « Le Real Madrid fait une offre, cela me semble clair… Je prends une position qui, je pense, est claire pour tout le monde. S’il veut partir, nous ne le retiendrons pas, mais ce sera à nos conditions » a-t-il affirmé.